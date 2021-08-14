В Грузии из-за вспышки заболеваемости приостановлена работа общественного транспорта. Ограничение вводится с сегодняшнего дня сроком на три недели. Как отмечает агентство ТАСС, запрет не коснется такси и междугородних перевозок. Кроме того, все эти дни в стране нельзя проводить фестивали, концерты и спортивные мероприятия за исключением международных. Работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленный режим работы.

Общественный транспорт в Грузии приостанавливает свою работу на фоне эпидемии коронавируса уже в четвертый раз. На этой неделе в стране был зарегистрирован максимальный суточный прирост зараженных – более 5,5 тысяч.