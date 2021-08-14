Власти США обсуждают вывод американских граждан из Афганистана. На фоне активного наступления талбиов президент провел совещание на эту тему с госсекретарем, министром обороны и советником по национальной безопасности – об этом говорится в Твиттере Белого дома. Ранее Пентагон перебросил в республику около 3 тысяч военнослужащих для защиты посольства.

Талибы резко активизировались в свете вывода западных сил из Афганистана. Радикалы уже захватили Кандагар и Герат – крупнейшие после Кабула города страны. В ООН их призвали свернуть военную операцию и сесть за стол переговоров.