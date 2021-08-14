Власти США обсуждают вывод американских граждан из Афганистана. На фоне активного наступления талбиов президент провел совещание на эту тему с госсекретарем, министром обороны и советником по национальной безопасности – об этом говорится в Твиттере Белого дома. Ранее Пентагон перебросил в республику около 3 тысяч военнослужащих для защиты посольства.
Талибы резко активизировались в свете вывода западных сил из Афганистана. Радикалы уже захватили Кандагар и Герат – крупнейшие после Кабула города страны. В ООН их призвали свернуть военную операцию и сесть за стол переговоров.
Власти США обсуждают вывод американских граждан из Афганистана
Власти США обсуждают вывод американских граждан из Афганистана. На фоне активного наступления талбиов президент провел совещание на эту тему с госсекретарем, министром обороны и советником по национальной безопасности – об этом говорится в Твиттере Белого дома. Ранее Пентагон перебросил в республику около 3 тысяч военнослужащих для защиты посольства.