Спасатели подняли из озера на Камчатке тело пилота, погибшего при крушении вертолета. На дне найдены тела еще двух человек. По данным властей спасательные работы будут продолжаться весь день.

Воздушное судно с туристами из Москвы и Санкт-Птеребурга упало в озеро позавчера. На борту вертолета было 16 человек, восьми удалось спастись. Машину позже нашли на расстоянии около полукилометра от берега на глубине 110 метров. Предварительно рассматривают несколько версий случившегося: плохую погоду, ошибку пилотирования или техническую неисправность.