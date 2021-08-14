Авиация МЧС за сутки эвакуировала свыше 100 человек из населенных пунктов, охваченных природным пожаром в Якутии. Об говорится на сайте регионального управления ведомства. Тем временем, 175 жителей села Бясь-Кюель, чьи дома сгорели, получили выплаты по 30 тысяч рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на муниципалитет Горного района. Восстановительные работы продолжаются. Пока село обеспечивается электроэнергией от дизельной генераторной установки, в ближайшие дни власти обещают восстановить централизованное электроснабжение. Подача газа в дома уже восстановлена.

Как сообщалось, 7 августа перекинувшийся из леса огонь уничтожил в селе 40 домов и еще несколько десятков построек. Глава Якутии Айсен Николаев поручил в кратчайшие сроки восстановить инфраструктуру. Дома будут построены за счет республиканского бюджета.

В Якутии и Иркутской области из-за лесных пожаров введен межрегиональный режим ЧС. С такой инициативой выступил прибывший в республику глава МЧС России Евгений Зиничев.

Ранее Зиничев допустил, что дым от пожаров в Якутии может дойти до Москвы.

Сегодня в Якутию также прибыл с рабочим визитом полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Вместе с Николаевым и Зиничевым он вылетел в Намский район республики, где фиксируется наиболее сложная обстановка с лесными пожарами.