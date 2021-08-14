В Москве в июле смертность выросла на 60% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Число смертей увеличивается из-за пандемии коронавируса. Ковид стал основной или сопутствующей причиной в 6583 случаях. Очень часто люди умирали из-за его негативного влияния на основное заболевание и вследствие возникновения осложнений, сообщили в московском департаменте здравоохранения. Там отметили, что такой резкий рост смертей в июле связан распространением нового штамма коронавируса и с аномально жаркой погодой. Это повлияло на тяжесть течения болезни и крайне негативно сказалось на состоянии людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Жара их обострила, подчеркнули в департаменте здравоохранения. По словам представителя ведомства, высокие температуры воздуха приводят к резкому повышению риска тромбообразования, падению давления и инсульту.

По всей России также выросли показатели по смертности.