В Петербурге один из павильонов «Ленэкспо» прекратил прием пациентов с коронавирусом

При этом сам временный госпиталь продолжает работать. По словам губернатора Александра Беглова заболеваемость в городе снижается благодаря вакцинации. В связи с этим стало возможно закрытие седьмого павильона временного госпиталя в «Ленэкспо».

В течение весны и лета там проходили лечение более 2-х тысяч горожан. Тем временем другой, пятый павильон «Ленэкспо» продолжает работать в качестве больницы, там сейчас находятся около 100 человек.

Всего в городе сейчас развернуто около 7 тысяч коек для больных коронавирусом, около 40% из них свободны. Больницы потихоньку возвращаются в нормальный режим работы.

Всего по данным властей в городе от ковида лечатся 42 тысячи человек, в основном они находятся дома. По словам губернатора медики ждут осенью четвертую волну заболеваемости.

Согласно официальной статистике за минувшие сутки выявили 1810 случаев заражения. Скончались от коронавируса 42 человека.