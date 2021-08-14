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07:33, 14 августа 2021

Администрация США работает над заключением соглашения с Катаром о временном размещении в стране афганских беженцев

Речь идет о примерно 8 тысячах граждан Афганистана, оказывавших помощь американским военным, а также членах их семей. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Согласно сведениям ее источников, если сделка будет заключена, то «в скором времени» в столицу Катара, город Доха, отправится первая группа из 1-2 тысяч афганцев, отметила телекомпания. Посольство Катара в США не стало комментировать это заявление.

В американском Госдепартаменте сказали, что пока не могут назвать третьи страны, где будут размещены афганские беженцы, добавив, что рассматривают все доступные варианты.


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