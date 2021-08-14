Французы вновь выйдут на акцию против так называемых «санитарных пропусков»

Речь идет в основном о тех жителях страны, которые не хотят прививаться от коронавируса. Власти Парижа уверены, что в протесте примут участие не менее 200 тысяч человек. При этом само мероприятие согласовано.

Как ожидается, помимо столицы, свое несогласие продемонстрируют Ницца и Бордо, а также другие французские мегаполисы.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил о введении так называемых «санитарных пропусков». Это документ, подтверждающий, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, имеет к ней противопоказания или переболел в последние полгода.

Те же, у кого этого документа нет, не могут свободно передвигаться по Франции, посещать рестораны, кафе и аэропорты. Кроме того, обязательной вакцинации, согласно постановлению, подлежат медицинские работники.

Несмотря на протесты, власти страны призывают граждан активнее вакцинироваться, чтобы замедлить распространение коронавируса не только во Франции, но и во всем мире.