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07:05, 14 августа 2021

Французы вновь выйдут на акцию против так называемых «санитарных пропусков»

Речь идет в основном о тех жителях страны, которые не хотят прививаться от коронавируса. Власти Парижа уверены, что в протесте примут участие не менее 200 тысяч человек. При этом само мероприятие согласовано.

Как ожидается, помимо столицы, свое несогласие продемонстрируют Ницца и Бордо, а также другие французские мегаполисы.

Ранее президент страны Эммануэль Макрон заявил о введении так называемых «санитарных пропусков». Это документ, подтверждающий, что гражданин прошел вакцинацию от коронавируса, имеет к ней противопоказания или переболел в последние полгода.

Те же, у кого этого документа нет, не могут свободно передвигаться по Франции, посещать рестораны, кафе и аэропорты. Кроме того, обязательной вакцинации, согласно постановлению, подлежат медицинские работники.

Несмотря на протесты, власти страны призывают граждан активнее вакцинироваться, чтобы замедлить распространение коронавируса не только во Франции, но и во всем мире.


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