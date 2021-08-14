«Досье» и Der Spiegel: Белорусская госкомпания «Центркурорт» занималась координацией потока нелегальных мигрантов

Компания помогала жителям Ирака попасть в Евросоюз через территорию Белоруссии, сообщается в расследовании. Там сказано, что туристическая фирма «Центркурорт» входит в структуру Управления делами белорусского президента.

Ее услугами пользовались организации, которые в рамках договора о сотрудничестве обращались с просьбами оформить белорусские визы для граждан Ирака, утверждает центр «Досье». По сведениям его источников, через «Центркурорт» прошло более 200 заявок с просьбами выдать визы.

Целью их получения в большинстве обращений называлась проведение охотничьего тура под Минском. Официальные разрешения в таких случаях дает министерство иностранных дел Белоруссии.

Как отмечает «Новая газета», сама туристическая компания отрицает, что занимались координацией перемещений нелегальных мигрантов.

Соглашение о сотрудничестве предусматривает развитие международного туризма между странами арабского мира и Белоруссией.