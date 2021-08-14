Сразу несколько стран меняют сегодня связанные с коронавирусом ограничения

Ужесточаются антиковидные правила этим утром одновременно в Грузии и некоторых частях Австралии. Власти кавказской республики приостанавливают работу общественного транспорта в крупных городах до четвёртого сентября.

На этот же период в стране запрещены массовые мероприятия, вроде фестивалей или спортивных соревнований, за исключением международных. Рестораны и кафе не смогут работать после 11-ти вечера, а развлекательные центры для детей закроются полностью. На такие меры власти пошли из-за резкого роста заболеваемости. В последние дни по стране выявляют примерно по пять тысяч случаев заражений в сутки. Это в несколько раз больше, чем месяц назад.

В свою очередь в Австралии в столичном регионе нельзя будет выходить на улицу без веских причин. Среди них — обращение за медицинской помощью, вакцинация от коронавируса или покупка продуктов. Еще одним поводом выйти может быть занятие физическими упражнениями на свежем воздухе, но не более одного часа в день. Такие ограничения ввели после того, как в Канберре выявили четыре случая заражений.

В то же время в Нидерландах, наоборот, ограничения решили ослабить. Теперь там разрешено проводить массовые мероприятия численностью не более чем в 750 человек.