Синоптики предупреждают о сильных дождях на юге России. Грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду ожидаются в эти выходные в Красноярском крае, Ростовской, Саратовской областях и ряде других регионов. В Крыму может выпасть более 50 мм осадков, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра.