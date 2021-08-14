Синоптики предупреждают о сильных дождях на юге России. Грозы, град и шквалистый ветер до 27 метров в секунду ожидаются в эти выходные в Красноярском крае, Ростовской, Саратовской областях и ряде других регионов. В Крыму может выпасть более 50 мм осадков, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра.
2021-08-14T05:09:40+03:00
2021-08-14T05:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:09, 14 августа 2021
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