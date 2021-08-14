Сегодня пройдут четыре стартовых матчей четвертого тура Российской премьер лиги. «Нижний Новгород» на своем поле сыграет с тульским «Арсеналом», московский «Спартак» примет екатеринбургский «Урал», столичное «Динамо» проведет выездной матч против грозненского «Ахмата», а ЦСКА в гостях сыграет с «Ростовом». Программа продолжится в воскресенье и понедельник.