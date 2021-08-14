Президент Аргентины признал, что первая леди отмечала день рождения в кругу друзей во время действия строго карантина

Президент Аргентины Альберто Фернандес признал, что первая леди Фабиола Яньес в прошлом году отмечала день рождения в кругу друзей во время действия строго карантина. В ходе выступления, которое транслировалось на канале правительства в YouTube, он высказал сожаление, что это случилось.

Несколько дней назад в аргентинских СМИ были опубликованы фотографии, предположительно сделанные в президентской резиденции 14 июля прошлого года — в день рождения первой леди. На снимках Фернандес и Яньес в компании десяти человек у накрытого стола. Все без масок и не соблюдают социальную дистанцию. В это время в Аргентине были запрещены встречи в закрытых помещениях. Прокуратура начала предварительную проверку по факту возможного нарушения карантинных мер.