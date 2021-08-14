На севере Афганистана на фоне быстрого наступления талибов сформированы новые силы народного сопротивления. О военном альянсе договорились Исламское Общество и Национальное исламское движение, сообщает Al Jazeera. Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех, в свою очередь, сообщил, что необходимые условия для вооруженного отпора талибам со стороны населения будут созданы во всех провинциях.

«Талибан» — запрещенное в России террористическое движение