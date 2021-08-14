Москва категорически отрицает попытки повлиять на политическую ситуацию внутри США. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, подобные утверждения похожи на способ отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего врага.

Ранее Министерство внутренней безопасности США утверждало, что СМИ, связанные с властями России, Китая и Ирана, распространяют заведомо ложные материалы о коронавирусе и вакцинах от него. В заявлении говорилось, что противники США активизировали попытки посеять разногласия в обществе. В Москве неоднократно отвергали подобные обвинения.