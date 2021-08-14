Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:07, 14 августа 2021

В американском штате Орегон привлекут 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам из-за коронавируса

В американском штате Орегон привлекут 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам из-за коронавируса. Такое решение приняла губернатор Кейт Браун из-за кризиса системы
здравоохранения и нехватки персонала в свете роста заболеваемости дельта-штаммом. Она не исключила, что при необходимости число военных может быть увеличено до 1,5 тысяч.
В штате с населением свыше 4 миллионов человек с начала июля число ежедневных случаев заболевания выросло со 120 до 2 300, что превосходит максимальные значения конца прошлого года.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
3506076
Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Нарухито, император Японии, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 60 6 6420 10.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Западные СМИ оживились ВВС и сам корреспондент заняли глухую оборону и не комментируют ситуацию своим же коллегам. С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперёд, не стесняйтесь…

5 166 6 19575 13.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кредиты в бедной стране Чувствуете разницу? У россиян кредиты составляют 72% от имеющихся у них денег. А у американцев — 16%. По сравнению с американцами россияне, оказывается, действительно сверхзакредитованы…

5 75 6 44553 07.08
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 132 6 20236 09.08
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

В интересах России не дать втянуть себя в конфронтацию с Западом Аналогичная задача стоит и перед Вашингтоном в свете провокационной несдержанности их младших партнеров из «новых европейцев»...

5 139 6 26910 13.08
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О причинах отношения к российскому спорту Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира…

5 176 6 36749 08.08
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Соцсети — наш «дневник Анны Франк» Мы не преодолели свое тоталитарное прошлое. Мы не просили за него прощения, мы не признавали вину, не стыдились его…

5 70 6 15060 10.08
Блоги

+ «Дина Аверина не проиграла» «Дина Аверина не проиграла» Главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова не согласна с итогами судейства на Олимпиаде…

5 114 6 52704 07.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Россиянка Софья Сапега дала первое интервью Белорусскому государственному каналу Ранее белорусский СК объявил, что Сапега и Протасевич заключили досудебное соглашение и обязались сотрудничать со следствием…

5 124 6 28310 11.08
8читать ;смотреть
Блоги

Ксения Собчак телеведущая, общественный деятель

Это не отменяет ни одну из моих побед И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала…

5 136 6 33810 13.08
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Главной силой, победившей Советский Союз, была не свобода, а энтропия Я-то вообще считаю, что Советский Союз при тех или иных усилиях с разных сторон можно было бы и сохранить — опять-таки, в той или иной форме. Но я знаю, какую реакцию вызывает сейчас эта мысль…

5 23 6 5962 13.08
Блоги

Фото дня

Основатель SpaceX Илон Маск опубликовал фотографию самой большой в мире ракеты, которую создала его компания Корабль-носитель Starship разработан для полетов на Луну и Марс…

5 49 6 20690 07.08
Блоги

+ Якутск задыхается от лесных пожаров Якутск задыхается от лесных пожаров «Сегодня вышел в магазин, женщина упала в обморок, помог ей. Дым разъедает глаза, вокруг ничего не видно. И не улететь — билеты по 80 тысяч»...

5 83 6 22076 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 385 6 104975 12.08
8читать ;смотреть
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Судейство на заказ Посмотрите на медальный зачет, который хоть и не напрямую, но отражает состояние дел в нашей стране. Как образ нашей страны продают на Западе? Медленное разрушение, полное отсутствие свобод…

5 126 6 34259 09.08
Блоги

Илья Кабанов редактор блога metkere.com

Будет жарко. Последний шанс остановить изменение климата Человечество так долго откладывало сокращение выбросов ископаемого топлива, что уже не сможет остановить усиление глобального потепления…

5 21 6 5982 09.08

Популярное за неделю

Новости

В США обвинили Россию, Китай и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19 По мнению американской стороны, связанные с властями этих стран СМИ поддерживали теории заговора о коронавирусе и вакцинах против него

5 0 6 1627
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я выяснил, что художественная гимнастика – это тоже, оказывается, русская скрепа, причем такая, круче «калашникова» и священнее пельменей…

5 40 6 73900 11.08
#слушать 51:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если бы выборы были в ближайшее воскресенье и в бюллетене были только 2 фамилии, за кого бы вы проголосовали?
5 132 6 20236 09.08
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Прекратить истерику Потребовать на следующих соревнованиях, чтобы судейский корпус формировался из числа членов российского ЦИК…

5 119 6 137485 08.08
Блоги

+ На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге На журналиста Александра Невзорова напали в Петербурге Как сообщил сам пострадавший в своем телеграм-канале, после трансляции программы «Невзоровские среды» его атаковал «православный фанатик»...

5 385 6 104979 12.08
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9220280
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4992849

Сегодня в эфире