В американском штате Орегон привлекут 500 солдат Национальной гвардии для помощи медикам из-за коронавируса. Такое решение приняла губернатор Кейт Браун из-за кризиса системы

здравоохранения и нехватки персонала в свете роста заболеваемости дельта-штаммом. Она не исключила, что при необходимости число военных может быть увеличено до 1,5 тысяч.

В штате с населением свыше 4 миллионов человек с начала июля число ежедневных случаев заболевания выросло со 120 до 2 300, что превосходит максимальные значения конца прошлого года.