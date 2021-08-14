Канада готова принять 20 тысяч беженцев из Афганистана. Помимо этого, в стране будут запущены специальные программы помощи уже прибывшим, сообщает пресс-служба министерства по вопросам иммиграции. Там отметили, что в то время как талибы захватывают все больше территорий, жизнь все большего числа афганцев находится под угрозой, многие уже бежали из страны.

Согласно данным из различных открытых источников, а также утверждениям самих представителей запрещенной в России террористической группировки «Талибан», радикалы контролируют от 60% до 85% территории страны, включая районы вдоль границы с пятью государствами: Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией. В четверг талибы объявили о захвате ряда крупных городов, в том числе Кандагара и Герата.