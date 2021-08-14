В Анапе из-за потопа эвакуировали еще около 460 человек. Их вывезли из детского лагеря «Огонек», пансионата «Соловей», санатория «Бригантина», базы отдыха «Динамо», а также частных домовладений поселка Виноградного. Людей разместили в пунктах временного размещения, сообщается на сайте городской администрации.

Прошлой ночью в Анапе выпало 109 мм осадков. Это — трехмесячная норма. Сильные ливни привели к потопам: затопило частные домовладения, улицы, смыло пляж. Всего в Краснодарском крае затопило свыше 350 частных домовладений, около 880 придомовых территорий и четыре детских лагеря. Из лагерей эвакуировали более 900 детей.