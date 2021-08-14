На Камчатке обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета. Тело пилота поднято со дна Курильского озера, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Солодов. По его словам, работы будут проводиться все светлое время суток. Ранее в МЧС сообщили, что с помощью глубоководного аппарата найдены несколько пропавших после крушения вертолета туристов и фюзеляж Ми-8. Они находятся в 500 метрах от берега, на глубине 110 метров. Точное количество найденных тел не уточнялось.
12 августа вертолет компании «Витязь-Аэро», в котором находились 16 человек упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек спаслись. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.
На Камчатке обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета
На Камчатке обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета. Тело пилота поднято со дна Курильского озера, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Солодов. По его словам, работы будут проводиться все светлое время суток. Ранее в МЧС сообщили, что с помощью глубоководного аппарата найдены несколько пропавших после крушения вертолета туристов и фюзеляж Ми-8. Они находятся в 500 метрах от берега, на глубине 110 метров. Точное количество найденных тел не уточнялось.