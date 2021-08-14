На Камчатке обнаружили тела трех погибших при крушении вертолета. Тело пилота поднято со дна Курильского озера, сообщил в телеграм-канале губернатор Владимир Солодов. По его словам, работы будут проводиться все светлое время суток. Ранее в МЧС сообщили, что с помощью глубоководного аппарата найдены несколько пропавших после крушения вертолета туристов и фюзеляж Ми-8. Они находятся в 500 метрах от берега, на глубине 110 метров. Точное количество найденных тел не уточнялось.

12 августа вертолет компании «Витязь-Аэро», в котором находились 16 человек упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике. Восемь человек спаслись. На месте ЧП работают спасатели и военные водолазы. По факту аварии возбуждено уголовное дело.