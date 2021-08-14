Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов. Объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre. 8 августа на прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба «Барселона» капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез. Пока 34-летний форвард пытался успокоиться, он промакивал глаза одноразовой салфеткой.
Месси выступал за испанскую команду с 2004 года. 1 июля его контракт истек и, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, стороны не смогли подписать новый из-за правил Лиги. 10 августа футболист заключил соглашение с «ПСЖ», рассчитанный на два года.
Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов
Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов. Объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre. 8 августа на прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба «Барселона» капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез. Пока 34-летний форвард пытался успокоиться, он промакивал глаза одноразовой салфеткой.