Бумажную салфетку со слезами Лионеля Месси выставили на продажу за миллион долларов. Объявление появилось на торговой платформе Mercado Libre. 8 августа на прощальной пресс-конференции перед уходом из клуба «Барселона» капитан сборной Аргентины не смог сдержать слез. Пока 34-летний форвард пытался успокоиться, он промакивал глаза одноразовой салфеткой.

Месси выступал за испанскую команду с 2004 года. 1 июля его контракт истек и, несмотря на обоюдное желание продолжить сотрудничество, стороны не смогли подписать новый из-за правил Лиги. 10 августа футболист заключил соглашение с «ПСЖ», рассчитанный на два года.