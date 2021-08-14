Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признал, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. По его словам, только в прошлом месяце были убиты или ранены в результате

боевых действий более тысячи человек, 241 тысяча была вынуждена покинуть свои дома. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы. «Афганистан уже испытал поколения конфликтов, но теперь находится на пороге еще одной хаотической и страшной главы своей истории», — отметил Гутерриш, добавив, что «это невероятная трагедия для пережившего столько страданий народа».