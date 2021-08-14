Школьник погиб при стрельбе средней школе в американском городе Альбукерке штата Нью-Мехико. Об этом сообщили в местной полиции. Инцидент произошел в школьном дворе во время обеденного перерыва. Один ученик выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Стрелок задержан. Известно, что ему 13 лет, его личность не раскрывается. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия и выявляет, как подросток получил оружие.
2021-08-14T03:05:37+03:00
2021-08-14T03:05:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 14 августа 2021
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