Школьник погиб при стрельбе средней школе в американском городе Альбукерке штата Нью-Мехико. Об этом сообщили в местной полиции. Инцидент произошел в школьном дворе во время обеденного перерыва. Один ученик выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Стрелок задержан. Известно, что ему 13 лет, его личность не раскрывается. В настоящий момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия и выявляет, как подросток получил оружие.