В США обвинили Россию, Китай и Иран в дезинформации о происхождении COVID-19. По мнению американской стороны, связанные с властями этих стран СМИ поддерживали теории заговора о коронавирусе и вакцинах против него. Об этом говорится в документе Министерства внутренней безопасности США, посвященном оценке угроз для страны в террористической сфере. В нем отмечается, что противники Соединенных Штатов активизировали попытки «посеять раздор» в обществе. Например, они могут провоцировать недовольство из-за вводимых для борьбы с инфекцией ограничений. Кремль неоднократно отрицал подобные обвинения.