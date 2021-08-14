Заксобрание штата Нью-Йорк приостановит подготовку к импичменту губернатора Эндрю Куомо после его ухода с поста

Заксобрание американского штата Нью-Йорк приостановит подготовку к импичменту губернатора Эндрю Куомо после его ухода с поста. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. По его сведениям, законодатели пришли к выводу, что не обладают достаточными полномочиями, чтобы инициировать процесс импичмента в отношении должностного лица, уходящего в отставку. При этом они считают, что если бы Куомо остался, то ему в итоге были бы выдвинуты соответствующие обвинения.

Во вторник демократ Куомо объявил о решении уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. При этом он не согласился с докладом прокуратуры о своем неподобающем поведении. Решение об отставке вступит в силу через две недели.