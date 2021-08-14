Великобритания готова при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства. Первые из 600 британских солдат и офицеров, которым предстоит временно отправиться в Кабул для содействия эвакуации, покинут Британию в выходные. Им предстоит выполнять логистические задачи и обеспечивать охрану. Кроме того, группа сотрудников МВД будет помогать дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев.
В ближайшие дни британские власти рассчитывают эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство граждан Афганистана, которые помогали военным, участвовавшим в миссии НАТО. По оценкам Минобороны, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов подпадают более 5 тысяч человек.
Великобритания готова задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана
Великобритания готова при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства. Первые из 600 британских солдат и офицеров, которым предстоит временно отправиться в Кабул для содействия эвакуации, покинут Британию в выходные. Им предстоит выполнять логистические задачи и обеспечивать охрану. Кроме того, группа сотрудников МВД будет помогать дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев.