Великобритания готова задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана

Великобритания готова при необходимости задействовать самолеты Королевских ВВС для эвакуации своих граждан из Афганистана. Об этом говорится в заявлении Минобороны Соединенного Королевства. Первые из 600 британских солдат и офицеров, которым предстоит временно отправиться в Кабул для содействия эвакуации, покинут Британию в выходные. Им предстоит выполнять логистические задачи и обеспечивать охрану. Кроме того, группа сотрудников МВД будет помогать дипломатам в оформлении виз для покидающих страну афганцев.

В ближайшие дни британские власти рассчитывают эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства, а также ожидающих отправки в королевство граждан Афганистана, которые помогали военным, участвовавшим в миссии НАТО. По оценкам Минобороны, под действие программы переселения афганских переводчиков и консультантов подпадают более 5 тысяч человек.