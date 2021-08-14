Свыше 900 детей эвакуированы из детских оздоровительных лагерей в Краснодарском крае из-за потопа. Их разместили в лагерях, школах и санатории, расположенных в безопасном месте, сообщает пресс-служба местного управления МЧС. В Новороссийске, Славянском и Темрюкском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за сильных дождей. Там затопило порядка 350 частных домовладения и около 880 придомовых территорий.
2021-08-14T02:08:29+03:00
2021-08-14T02:08:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 14 августа 2021
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