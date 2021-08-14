На дне Курильского озера обнаружены несколько тел туристов, пропавших после крушения вертолета на Камчатке. Они находятся на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров, рядом с корпусом Ми-8. Их удалось найти с помощью глубоководного аппарата. Прорабатывается вопрос о поднятии тел на поверхность, сообщает МЧС.

Вертолет упал в четверг в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы СК Александра Бастрыкина, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.