На дне Курильского озера обнаружены несколько тел туристов, пропавших после крушения вертолета на Камчатке. Они находятся на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров, рядом с корпусом Ми-8. Их удалось найти с помощью глубоководного аппарата. Прорабатывается вопрос о поднятии тел на поверхность, сообщает МЧС.
Вертолет упал в четверг в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек выжили, двое из них в реанимации. Четверо не пострадали. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По поручению главы СК Александра Бастрыкина, расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
На дне Курильского озера обнаружены несколько тел туристов, пропавших после крушения вертолета на Камчатке
На дне Курильского озера обнаружены несколько тел туристов, пропавших после крушения вертолета на Камчатке. Они находятся на расстоянии около 500 метров от берега, на глубине 110 метров, рядом с корпусом Ми-8. Их удалось найти с помощью глубоководного аппарата. Прорабатывается вопрос о поднятии тел на поверхность, сообщает МЧС.