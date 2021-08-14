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01:09, 14 августа 2021

Июль стал самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений

Июль стал самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Общемировая температура достигла рекордных значений за последние 142 года. Об этом сообщает национальное управление океанических и атмосферных исследований США. По его данным, в прошлом месяце общая температура поверхности Земли и океана оказалась на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в ХХ веке, которое составляло 15,8 градуса.

На днях межправительственная группа экспертов по климату выпустила доклад о глобальном потеплении. Ученые зафиксировали более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе на планете. Глобальная температура в мире растет, увеличиваются выбросы углекислого газа и повышается уровень моря.  


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