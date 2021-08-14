Июль стал самым жарким на Земле за всю историю метеонаблюдений. Общемировая температура достигла рекордных значений за последние 142 года. Об этом сообщает национальное управление океанических и атмосферных исследований США. По его данным, в прошлом месяце общая температура поверхности Земли и океана оказалась на 0,93 градуса Цельсия выше среднего значения в ХХ веке, которое составляло 15,8 градуса.

На днях межправительственная группа экспертов по климату выпустила доклад о глобальном потеплении. Ученые зафиксировали более быстрое и интенсивное изменение климата во всех регионах и всей климатической системе на планете. Глобальная температура в мире растет, увеличиваются выбросы углекислого газа и повышается уровень моря.