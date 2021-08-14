В Грузии приостановлена работа общественного транспорта из-за роста заболеваемости коронавирусом. Мера будет действовать до 4 сентября. Запрет не коснется такси и междугородных перевозок. Кроме того, по решению властей все эти дни в стране не будут проводиться фестивали, массовые мероприятия, концерты, спортивные состязания, кроме международных. Перестанут функционировать и детские развлекательные центры. Объекты питания будут работать до 23 часов. Сотрудникам частных и государственных учреждений рекомендовано работать в удаленном режиме.