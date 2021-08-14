В Анапе 5 санаторно-курортных объектов оказались подтоплены из-за дождей. В их числе территории детского лагеря «Огонек», сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Вода сошла в низинные участки и переполнила ливневые системы. В некоторых районах затопило проезжую часть. В городе и его окрестностях подтоплено свыше 180 придомовых территорий. Организована эвакуация людей, прокуратура проводит проверку. За сутки в Анапе выпало более 152 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму.