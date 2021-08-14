ВВП России во втором квартале вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из предварительной оценки Росстата. Значительный рост объясняется низкой базой 2020 года: тогда экономика упала на 7,8%, поясняет «Интерфакс». В этом году Минэкономразвития ожидает рост российской экономики на 3,8%. МВФ прогнозирует по итогам года 4,4%, Центробанк — от 4 до 4,5%.
2021-08-14T01:06:22+03:00
2021-08-14T01:06:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 14 августа 2021
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