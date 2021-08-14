ВВП России во втором квартале вырос на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из предварительной оценки Росстата. Значительный рост объясняется низкой базой 2020 года: тогда экономика упала на 7,8%, поясняет «Интерфакс». В этом году Минэкономразвития ожидает рост российской экономики на 3,8%. МВФ прогнозирует по итогам года 4,4%, Центробанк — от 4 до 4,5%.