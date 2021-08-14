ООН предостерегает талибов от силового захвата власти. Это может привести к затяжной гражданской войне и международной изоляции Афганистана. Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш. Он также подчеркнул недопустимость нападений на гражданских лиц и нарушения прав человека, отметив, что подобные действия представляют собой военные преступления, а совершившие их лица должны понести наказание. Гутерриш призвал запрещенное в России движение «Талибан» остановить наступление и сесть за стол переговоров.
2021-08-14T01:05:31+03:00
2021-08-14T01:05:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 14 августа 2021
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