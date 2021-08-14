Петербургские власти предложили провести олимпиаду 2036 года в нашем городе

Впрочем, город на неве — не единственный российский кандидат.

Говорить о том, что российские власти окончательно утвердились в своем желании провести летние олимпийские игры 2036 года в Петербурге пока рано. МИнистр иностранных дел Сергей Лавров заявил что чиновники пока собирают заявки от городов. Помимо петербурга подалась еще Казань, возможно у них появятся другие конкуренты. Тем временем в смольном уже заявили, что спортивная инфраструктуа готова к проведению игр. вице-губернатор Борис Пиотровский сказал деловому петербургу, что опыт чемпионатов мира и европы доказывает то что город в состоянии принять олимпиаду. Впрочем, очевидно что в случае елси олимпийски комитет примет решение проводить игры в Петербурге властям придется построить несколько стадионов и олимпийскую деревню. По мнению экспертов помешать нашему городу могут усложнившиеся международные отношения, им в ответ напоминают, что в 1936 году последняя перед второй мировой войной олимпиада прошла в берлне

Олимпиада 2024 года запланирована в Париже, 2028 года — в Лос-Анджелесе, 2032-го — в австралийском Брисбене.

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