ФАС объявила о внеплановых антикартельных проверках в отношении крупнейших российских ритейлеров

Федеральная антимонопольная служба объявила о внеплановых антикартельных проверках в отношении крупнейших российских ритейлеров – «Пятерочки», «Перекрестка», «Карусели», «Магнита» и «Ленты». При этом в ФАС уже объявили, что сотрудники «Магнита» препятствуют проведению проверки.

Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин считает, что российские власти в кризисные времена ничего не сделали для поддержания покупательской способности граждан. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Если в действиях торговых сетей найдут сговор, компаниям может грозить штраф до 600 миллиардов рублей.