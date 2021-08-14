В Якутии площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 7 миллионов гектаров

Это данные Россельхоза. Для сравнения, это чуть больше площади Грузии, но чуть меньше Чехии. Председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев ранее рассказал в нашем эфире, что к возросшему числу пожаров в стране привели запреты пала травы и сокращение авиалесоохраны.

Лесные пожары в регионе начались в июле на фоне рекордно жаркой сухой погоды. С тех пор в республике ввели режим ЧС. Дымом окутаны множество населенных пунктов не только там, но и в соседней Иркутской области и Красноярском крае.