В Вероне переснимут «Ромео и Джульетту» для онлайн-кинотеатра Netflix, объявил в своем фейсбуке мэр итальянского города Федерико Сбоарина. Съемки начнутся в ближайшее время, но основные параметры картины держатся в тайне – известно лишь, что режиссером выступит американец, а актерский состав будет интернациональным. Дата премьеры тоже не уточняется.