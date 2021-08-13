В Вероне переснимут «Ромео и Джульетту» для онлайн-кинотеатра Netflix, объявил в своем фейсбуке мэр итальянского города Федерико Сбоарина. Съемки начнутся в ближайшее время, но основные параметры картины держатся в тайне – известно лишь, что режиссером выступит американец, а актерский состав будет интернациональным. Дата премьеры тоже не уточняется.
2021-08-13T23:04:12+03:00
2021-08-13T23:04:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2886962-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:04, 13 августа 2021
Загрузка комментариев...