Канцлер Германии Ангела Меркель после ухода с поста будет получать пенсию в размере около 15000 евро в месяц, передает со ссылкой на источники агентство DPA.

26-го сентября в Германии состоятся парламентские выборы, на которые правящая партия ХДС-ХСС идет без Меркель. Она управляла страной в течение 16 лет и делит с Гельмутом Колем рекорд по продолжительности пребывания в должности канцлера в современной немецкой истории. Известно, что перед уходом в конце августа она посетит с государственным визитом Россию.

Тем временем партия Меркель, кандидатом на пост канцлера от которой является Армин Лашет, по опросам теряет голоса – а усиливают свои позиции ее конкуренты из СДПГ и «Зеленых».