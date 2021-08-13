Количество пострадавших во вчерашнем взрыве воронежского автобуса увеличилось до 20 человек, двое скончались, из оставшихся некоторые находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Родственники погибших получат по миллиону рублей.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил передать расследование взрыва в центральный аппарат ведомства. На данный момент дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», однако СМИ сообщали, что к расследованию подключился и Национальный антитеррористический комитет.

