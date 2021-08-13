Трансгендерных спортсменов допустили к соревнованиям по фигурному катанию и конькобежному спорту

Соответствующая спортивная федерация опубликовала правила участия таких людей в соревнованиях под своей эгидой. Трансгендерные мужчины смогут участвовать в соревнованиях без ограничений при наличии письменного подтверждения мужской идентичности. Трансгендерные женщины будут допускаться в соревнования при условии, что общий уровень тестостерона в крови ниже определенного значения в течение года до начала соревнований. Вернуться в свою первоначальную категорию можно будет не раньше, чем через четыре года с момента первого турнира в новой категории.

