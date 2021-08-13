Июль 2021-го года стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений, утверждает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США. По сравнению со средней температурой за июль на поверхности Земли и океана в среднем по 20-му веку (15,8 градуса) в минувшем месяце этот показатель оказался почти на целый градус выше. Ведомство ведет свою статистику с 1880-го года.

При этом рекордная жара распределилась по странам неравномерно – в Азии июль 2021-го стал самым жарким с большим отрывом, в Европе – вторым, чуть недотянув до июля 2018-го, а в Африке и Америке вошел лишь в первую десятку.