Гутерриш: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, признал генсек ООН Антониу Гутерриш. Движение «Талибан», запрещенное в России, развивает там наступление и уже контролирует две трети страны, находясь в полусотне километров от Кабула. В Пентагоне уверяют, что в ближайшее время падение столице не грозит, но Кабул могут взять в блокаду.

Также американские военные временно перебрасывают в страну дополнительные силы и обещают дать жесткий ответ в случае нападения боевиков на их людей – но те пока, напротив, обещают не трогать вообще любые иностранные дипмиссии в столице. Однако отвергают предложения правительства остановить наступление в обмен на часть власти, настаивая на установлении эмирата на всей территории страны. Иностранных дипломатов и тех, кто на них работал, эвакуируют из Кабула – только США могут вывозить, по собственной оценке, до тысячи афганцев в день.