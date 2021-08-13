Режим чрезвычайной ситуации введен в шести районах Кубани из-за угрозы наводнений

В регионе размыло дороги.

Сильные ливни серьезно повлияли на ситуацию в Анапе, Геленджике и Новороссийске. Количество осадков приблизилось к максимальным и крайне опасным отметкам. В общей сложности на Кубани подтоплено 800 участков рядом с домами. Детей вечером эвакуировали из четырех оздоровительных лагерей, которые попали в зону паводка. Серьезно осложнилась ситуация на дорогах, а также транспортное сообщение. Движение по трассе «Новороссийск-Керчь» перекрыто в трех местах из-за сильных осадков. Размыло дорогу, ведущую к аэропорту Анапы. Там сейчас полностью прервано движение машин.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сказал, что важно подготовиться к дальнейшему изменению погодных условий.

Экстренные службы Краснодарского края призывают местных жителей и туристов не покидать дома без срочной необходимости и не пользоваться автомобилями. Главам районов поручено подготовить пункты временного размещения на случай эвакуации людей, а также запасы еды.

Стихия не обошла и Крым, сейчас полностью затоплен центр Керчи.