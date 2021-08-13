Власти Бельгии рекомендовали соотечественникам, которые находятся в Афганистане, срочно покинуть страну

Это происходит на фоне вывода американских войск и стремительного наступления движения «Талибан», которое берет одну провинцию за другой. Также только за сегодня стало известно об эвакуации из Кабула сотрудников дипмиссий Швейцарии, Норвегии, Швеции, Дании и Великобритании. Руководство последней не рассматривает возможность военного вмешательства в конфликт между талибами и правительством в Кабуле. Об этом сегодня сказал премьер-министр Борис Джонсон.

Научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов не сомневается, что действующее афганское правительство падет и при этом считает, что России тоже не стоит вмешиваться в этот конфликт. Уверенность в этом он выразил сегодня в эфире «Эха Москвы».

Движение «Талибан» российские власти признали террористическим, что не мешает время от времени проводить с ними переговоры в Москве. Деятельность «Талибана» на территории России запрещена.