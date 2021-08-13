Британская вещательная корпорация «Би-би-си» осудила отказ российских властей продлить рабочую визу ее корреспонденту в Москве Саре Рейнсфорд. Заявление генерального директора Тима Дейви размещено на сайте организации. В нем Дейви называет решение российских властей необоснованным и призывает пересмотреть, а также обещает продолжать сообщать о событиях в регионе независимо и беспристрастно.

Рейнсфорд должна покинуть Россию до конца августа. На Смоленской площади прямо связали свое решение с визовыми проблемами российских журналистов в Великобритании.

