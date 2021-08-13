РСПП попросил правительство и Минфин заморозить акцизы на алкоголь на три года

Российский союз промышленников и предпринимателей попросил правительство и Минфин заморозить акцизы на алкоголь на три года, — пишет сайт РБК со ссылкой на соответствующее письмо президента РСПП Александра Шохина главе Минфина Антону Силуанову и профильному вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Свою просьбу в РСПП обосновывают непрогнозируемостью экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

О планах повышения акцизов 5 июля написала газета «Ведомости». Официально эта информация пока не подтверждается.