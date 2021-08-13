Суд в Минске приговорил местного жителя к 4-м годам ограничения свободы за угрозу убийством сотруднику Russia Today

Суд в Минске приговорил местного жителя к четырем годам ограничения свободы за угрозу убийством сотруднику телеканала Russia Today и разжигание национальной вражды по отношению к русским. Об этом сообщает белорусский правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, Святослав Лепишев нашел в интернете номер телефона Придыбайло, позвонил и произнес угрожающую фразу с использованием нецензурной лексики, после чего российский журналист спрятался в посольстве России в Минске.

