Германия выводит большую часть дипломатического персонала из Афганистана в связи с наступлением талибов в стране

Германия выводит большую часть своего дипломатического персонала из Афганистана в связи с наступлением талибов в стране. Об сказал немецкий министр иностранный дел Хайко Маас. Маас добавил, что из страны также вывезут афганцев, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, документы оформят уже в Германии. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.
2021-08-13T21:04:18+03:00
2021-08-13T21:04:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:04, 13 августа 2021
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