Германия выводит большую часть дипломатического персонала из Афганистана в связи с наступлением талибов в стране

Германия выводит большую часть своего дипломатического персонала из Афганистана в связи с наступлением талибов в стране. Об сказал немецкий министр иностранный дел Хайко Маас. Маас добавил, что из страны также вывезут афганцев, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, документы оформят уже в Германии. Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России.