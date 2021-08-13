Экономика России выросла впервые с начала пандемии, — утверждает Росстат

По подсчетам ведомства, за второй квартал 2021 рост превысил 10% к аналогичному периоду прошлого года, а по сравнению со вторым кварталом доковидного 2019-го — превысил полтора процента.

Больше всего растут пассажироперевозки, розничная торговля, обрабатывающие производства и строительства. Ранее сообщалось о росте ВВП во втором квартале по отношению к докризисному уровню всего на 0,1%. В то же время, реально располагаемые доходы населения не превысили докризисный уровень даже по официальным данным.