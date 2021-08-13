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20:33, 13 августа 2021

Прокуратура Молдавии передала в суд дело о похищении украинского судьи Николая Чауса

На скамье подсудимых – гражданин Молдавии, чье имя пока не раскрывается. Следствие считает его соучастником преступления. Известно лишь, что ему 30 лет, он сначала служил в молдавском спецназе, а затем работал на Украине охранником, где его и завербовали организаторы похищения.
Чауса в 2016 году обвинили на Украине в получении взятки, но прежде, чем Верховная рада санкционировала его арест, он выехал в Молдавию и попросил там политическое убежище. Позже Чауса вывезли обратно на Украину – по некоторым данным, в багажнике машины с дипломатическими номерами.


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