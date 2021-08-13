Самолет, летевший из Сочи в Уфу, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за дебошира на борту, — сообщает управление на транспорте Следственного комитета. Речь идет об инциденте, который произошел еще позавчера вечером, но о нем стало известно только сейчас. Самолет посадили из-за пассажира 1991-го года рождения, который вел себя неадекватно и, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.